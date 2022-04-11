Белый дом: Пакистан имеет критическое значение для интересов США
«Мы ценим наше давнее сотрудничество с Пакистаном и всегда считали процветающий и демократический Пакистан критически важным для интересов США», — цитирует ТАСС Псаки.
По её словам, между Вашингтоном и Исламабадом установлены «давние и прочные отношения», которые «будут продолжаться при новых лидерах».
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди 11 апреля проведут виртуальную встречу, в ходе которой намерены обсудить проблемы климата, мировой экономики и последствия кризиса на Украине.