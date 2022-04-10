Байден 11 апреля проведёт переговоры с премьером Индии Моди

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди 11 апреля проведут виртуальную встречу, в ходе которой намерены обсудить проблемы климата, мировой экономики и последствия кризиса на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Лидеры планируют обсудить ряд вопросов, включая прекращение пандемии COVID-19, борьбу с климатическим кризисом, укрепление мировой экономики и поддержание свободного, открытого, основанного на правилах международного порядка», — говорится в сообщении.

Как ожидается, «президент США планирует обсудить с Моди негативные последствия кризиса на Украине для мирового рынка продовольствия, а также меры по смягчению данных последствий».

Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз заявил, что американская сторона уговаривает Китай и Индию присоединиться к Западу в высвобождении нефти из резервов.