Байден 11 апреля проведёт переговоры с премьером Индии Моди
- AP
«Лидеры планируют обсудить ряд вопросов, включая прекращение пандемии COVID-19, борьбу с климатическим кризисом, укрепление мировой экономики и поддержание свободного, открытого, основанного на правилах международного порядка», — говорится в сообщении.
Как ожидается, «президент США планирует обсудить с Моди негативные последствия кризиса на Украине для мирового рынка продовольствия, а также меры по смягчению данных последствий».
Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз заявил, что американская сторона уговаривает Китай и Индию присоединиться к Западу в высвобождении нефти из резервов.