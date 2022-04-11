Медведев заявил, что Россия не станет в отместку закрываться от мира

Россия не станет в отместку закрываться от мира, у страны крепкие связи со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. Об этом заявил замглавы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует», — написал он в Telegram.

Медведев добавил, что у России «насыщенная повестка» со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки.

«В этих государствах проживают миллиарды адекватно настроенных людей, которые нас ценят, любят и ждут», — отметил политик.

Ранее Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием в Финляндии российских экспонатов.

По его словам, страны Запада упражняются в введении различных запретов на русскую культуру, но при этом «прикарманивают» временно находящиеся у них ценности из российских коллекций.