Медведев заявил, что Россия не станет в отместку закрываться от мира
- РИА Новости
«Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует», — написал он в Telegram.
Медведев добавил, что у России «насыщенная повестка» со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки.
«В этих государствах проживают миллиарды адекватно настроенных людей, которые нас ценят, любят и ждут», — отметил политик.
Ранее Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием в Финляндии российских экспонатов.
По его словам, страны Запада упражняются в введении различных запретов на русскую культуру, но при этом «прикарманивают» временно находящиеся у них ценности из российских коллекций.