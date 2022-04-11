Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием в Финляндии российских экспонатов

Страны Запада упражняются в введении различных запретов на русскую культуру, но при этом «прикарманивают» временно находящиеся у них ценности из российских коллекций. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Запрет на русскую культуру — актуальный западный тренд. Сколько политических имбецилов и убогих диванных русофобов упражняется на эту тему! На конкретных примерах этого останавливаться не буду, это медицинская проблема», — написал Медведев в Telegram.

По его словам, «европейцы вполне готовы прикарманить временно находящиеся за границей материальные ценности с помощью формальных проволочек».

«Молодцы европейцы, просто красавцы… Ну или банальные ворюги, с какой стороны посмотреть», — добавил Медведев.

Финские таможенники в начале апреля задержали три машины за «возможное нарушение так называемого режима санкций против России».

В МИД России заявили, что задержание российских ценностей является правовым беспределом, а Москва ожидает от Хельсинки скорейшего возвращения экспонатов.

Отмечается, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии.

В Минкультуры сообщили, что речь идёт об экспонатах с выставки «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии», которая проходила в галерее «Пьяцца Скала» в Милане, а также с выставки «Форма бесконечности» в Музее современного искусства в Удине.