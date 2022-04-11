Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием в Финляндии российских экспонатов
- РИА Новости
«Запрет на русскую культуру — актуальный западный тренд. Сколько политических имбецилов и убогих диванных русофобов упражняется на эту тему! На конкретных примерах этого останавливаться не буду, это медицинская проблема», — написал Медведев в Telegram.
По его словам, «европейцы вполне готовы прикарманить временно находящиеся за границей материальные ценности с помощью формальных проволочек».
«Молодцы европейцы, просто красавцы… Ну или банальные ворюги, с какой стороны посмотреть», — добавил Медведев.
Финские таможенники в начале апреля задержали три машины за «возможное нарушение так называемого режима санкций против России».
В МИД России заявили, что задержание российских ценностей является правовым беспределом, а Москва ожидает от Хельсинки скорейшего возвращения экспонатов.
Отмечается, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии.
В Минкультуры сообщили, что речь идёт об экспонатах с выставки «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии», которая проходила в галерее «Пьяцца Скала» в Милане, а также с выставки «Форма бесконечности» в Музее современного искусства в Удине.