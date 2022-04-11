Симоньян прокомментировала сообщения западных СМИ о работе RT на испанском

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своём Telegram-канале сообщения западных СМИ о работе RT на испанском.
Симоньян прокомментировала сообщения западных СМИ о работе RT на испанском

    «Twitter — не единственная история успеха RT en Español. В Facebook у него более 18 млн подписчиков... До блокировки на YouTube у испанского канала было 5,9 млн, а у английского — 4,65 млн», — приводит Симоньян текст одной из статей El País.

    Как пишет издание, «несмотря на официальные ограничения в Европе или на приостановку работы его YouTube-каналов, российский голос продолжает, как может, просачиваться сквозь щели, оставленные платформами».

    Associated Press подчёркивает, что один из факторов эффективности RT заключается в развитии собственной сети и создании этого сообщества.

    «Люблю такие истерики. Молодцы, коллектив», — написала Симоньян.

    Ранее главный редактор RT заявила, что решение Евросоюза запретить работу RT на территории ЕС показывает, чего стоит хвалёная европейская демократия.

    27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ЕС запретят работу Sputnik и RT, а также их дочерних структур.

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