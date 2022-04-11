Российский посол назвал техническим характер отношений России и Британии

Отношения России и Великобритании носят в настоящее время технический характер, переговорный процесс отсутствует. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

«Отношения у нас сейчас в основном имеют технический характер, больше это содействие гражданам, поддержание работы посольств», — приводит РИА Новости его слова в эфире канала «Россия 24».

Келин добавил, что отношения двух стран сильно сузились, переговорный трек отсутствует.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду, что американские и российские эксперты возобновят сотрудничество по ряду вопросов, в том числе по безопасности.