Российский посол назвал техническим характер отношений России и Британии
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«Отношения у нас сейчас в основном имеют технический характер, больше это содействие гражданам, поддержание работы посольств», — приводит РИА Новости его слова в эфире канала «Россия 24».
Келин добавил, что отношения двух стран сильно сузились, переговорный трек отсутствует.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду, что американские и российские эксперты возобновят сотрудничество по ряду вопросов, в том числе по безопасности.