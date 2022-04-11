Канада вводит санкции против 33 предприятий оборонного сектора России
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«Глава МИД Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада вводит новые санкции... новыми мерами вводятся ограничения в отношении 33 предприятий российского оборонного сектора», — отмечается в сообщении.
Ранее Канада включила в свои санкционные списки по России ещё девять человек, в числе которых Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов и Леонид Михельсон.
Глава канадского МИД подчеркнула, что страна не перестанет оказывать санкционное давление на российское правительство.