Канада вводит санкции против 33 предприятий оборонного сектора России

Канада вводит санкции против 33 предприятий российского оборонного сектора, говорится в заявлении канадского МИД.

«Глава МИД Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада вводит новые санкции... новыми мерами вводятся ограничения в отношении 33 предприятий российского оборонного сектора», — отмечается в сообщении.

Ранее Канада включила в свои санкционные списки по России ещё девять человек, в числе которых Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов и Леонид Михельсон.

Глава канадского МИД подчеркнула, что страна не перестанет оказывать санкционное давление на российское правительство.