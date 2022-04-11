Сергей Лавров: Россия никогда не будет занимать подчинённое положение

Россия со своей историей и традициями — это одна из тех стран, которые никогда не будут занимать подчинённое положение, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Россия 24».

«Россия, конечно же, со своей историей, со своими традициями — это одна из тех стран, которые никогда не будут занимать подчинённое положение. Мы можем быть только членами международного сообщества на равных условиях, на условиях неделимой безопасности, о которых, кстати сказать, договаривались и которые просто были проигнорированы нашими западными коллегами», — сказал министр.

Сергей Лавров также подчеркнул, что специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США на международной арене.