Сергей Лавров: Россия никогда не будет занимать подчинённое положение

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Россия со своей историей и традициями — это одна из тех стран, которые никогда не будут занимать подчинённое положение, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Россия 24».
Сергей Лавров: Россия никогда не будет занимать подчинённое положение
  • РИА Новости

«Россия, конечно же, со своей историей, со своими традициями — это одна из тех стран, которые никогда не будут занимать подчинённое положение. Мы можем быть только членами международного сообщества на равных условиях, на условиях неделимой безопасности, о которых, кстати сказать, договаривались и которые просто были проигнорированы нашими западными коллегами», — сказал министр.

Сергей Лавров также подчеркнул, что специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США на международной арене.

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