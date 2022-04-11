Лавров: спецоперация на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что спецоперация на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире.
Лавров: спецоперация на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире
  • РИА Новости

«Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене», — приводит его слова РИА Новости.

Лавров добавил, что это доминирование выстраивается с грубейшими нарушениями международного права.

Также он назвал политику Запада по отношению к России озлобленной и остервенелой.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет добиваться на переговорах с Украиной выполнения всех поставленных задач.

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