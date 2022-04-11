Лавров: прибалты, датчане и поляки будут заталкивать ЕС в «натовские сети»

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что прибалты, датчане и поляки не позволят Евросоюзу «каким-то образом отделиться» от Североатлантического альянса и будут заталкивать сообщество в «натовские сети».

По словам Лаврова, «никакой самостоятельной роли Евросоюзу не отведено».

«В том числе и в тех усилиях, которые внутри Евросоюза предпринимаются. Они прекрасно контролируются прибалтами, датчанами, поляками, которые не позволят Евросоюзу от НАТО каким-то образом отделиться, наоборот, будут заталкивать его в натовские сети», — цитирует министра ТАСС.

Также Лавров заявил, что спецоперация на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире.