Хорватия потребовала сократить число сотрудников посольства России в Загребе

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Хорватия потребовала сократить число сотрудников посольства России в Загребе. Об этом заявили в российском диппредставительстве.
Хорватия потребовала сократить число сотрудников посольства России в Загребе
  • Gettyimages.ru

«Хорватия потребовала сократить число сотрудников российского посольства в Загребе, получена соответствующая нота», — приводит сообщение посольства России ТАСС.

Как заявило хорватское информагентство HINA, речь идёт о 24 российских сотрудниках, в том числе 18 дипломатах.

Ранее глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил, что Загреб планирует выслать часть дипломатов из посольства России из-за российской спецоперации по защите Донбасса.

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