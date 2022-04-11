Хорватия потребовала сократить число сотрудников посольства России в Загребе
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«Хорватия потребовала сократить число сотрудников российского посольства в Загребе, получена соответствующая нота», — приводит сообщение посольства России ТАСС.
Как заявило хорватское информагентство HINA, речь идёт о 24 российских сотрудниках, в том числе 18 дипломатах.
Ранее глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил, что Загреб планирует выслать часть дипломатов из посольства России из-за российской спецоперации по защите Донбасса.