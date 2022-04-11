Косачёв: для России бессмысленно возвращаться в СЕ и ПАСЕ в их нынешней конфигурации

Для России бессмысленно возвращаться в Совет Европы и ПАСЕ в их нынешней конфигурации, со временем возникнут новые институты и появятся новые политики, рассказал вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

«В эти организации в их нынешней конфигурации смысла возвращаться нет. По большому счёту, в 90-е годы Россия туда вступала не только на волне довольно романтических представлений и ожиданий, но и в совершенно ином историческом контексте», — сказал сенатор РИА Новости.

По его словам, Россия шла «в другую Европу» — в ту, которую она знала примерно в конце ХХ века, с её идейным и медийным многообразием и открытостью к сотрудничеству, а также универсализмом в соблюдении прав человека.

«Но сегодня это достаточно жёстко идеологически окрашенные, нетерпимые к инакомыслию общества ценностей постмодерна, в которых номинальные принципы утратили универсальность (что мы наглядно увидели на примере отношения к правам русских), свобода СМИ становится всё более условной, а многопартийность, все эти прежние христианско- или социал-демократические партии, сменились «50 оттенками серого» либерализма», — отметил Косачёв.

Он выразил мнение, что поэтому Россию можно назвать «ретроевропейским государством»: она олицетворяет собой Европу, «которой больше нет или пока нет».

Вместе с этим сенатор не стал исключать, что многие европейцы «будут стараться вернуться к истокам».

Политик также назвал химерой так называемый «конец истории»: «процесс будет развиваться, возникнут новые институты, появятся новые политики».

15 марта российское Министерство иностранных дел официально объявило о процедуре выхода России из Совета Европы.