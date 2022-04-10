Мэр Нью-Йорка заболел коронавирусом
- AP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост в соцсетях Леви.
«Сегодня утром мэр Нью-Йорка проснулся с хриплым голосом и из соображений предосторожности сделал ПЦР-тест, результат которого оказался положительным», — указал он.
Леви отметил, что у мэра нет других симптомов и он уже изолировался.
Ранее китайское Минобороны направило в Шанхай около 2 тыс. военных медработников для ликвидации вспышки коронавируса.
С 28 марта власти города ограничили движение общественного транспорта в городе из-за роста числа бессимптомных больных COVID-19. Также расширены локальные локдауны в отдельных районах.