Мэр Нью-Йорка заболел коронавирусом

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Пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Фабиен Леви заявил, что глава города Эрик Адамс сдал положительный тест на коронавирус и самоизолировался.
Мэр Нью-Йорка заболел коронавирусом
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост в соцсетях Леви.

«Сегодня утром мэр Нью-Йорка проснулся с хриплым голосом и из соображений предосторожности сделал ПЦР-тест, результат которого оказался положительным», — указал он.

Леви отметил, что у мэра нет других симптомов и он уже изолировался.

Ранее китайское Минобороны направило в Шанхай около 2 тыс. военных медработников для ликвидации вспышки коронавируса.

С 28 марта власти города ограничили движение общественного транспорта в городе из-за роста числа бессимптомных больных COVID-19. Также расширены локальные локдауны в отдельных районах.

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