Трамп не исключил своего участия в президентских выборах в США в 2024 году

Бывший лидер США Дональд Трамп допустил, что будет баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов в 2024 году.

По мнению политика, он дважды выигрывал на выборах, «причём во второй раз результат был куда лучше».

«Сейчас нам, возможно, придётся сделать это вновь. Есть здесь те, кто хотел бы, чтобы я ещё раз пошёл на выборы?» — приводит РИА Новости его слова на митинге в Северной Каролине.

Отмечается, что официального старта предвыборной кампании Трампа не прозвучало.

Ранее Трамп сообщил, что самой большой угрозой для США являются политики внутри страны.