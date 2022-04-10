Трамп не исключил своего участия в президентских выборах в США в 2024 году

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Бывший лидер США Дональд Трамп допустил, что будет баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов в 2024 году.
Трамп не исключил своего участия в президентских выборах в США в 2024 году
  • Gettyimages.ru

По мнению политика, он дважды выигрывал на выборах, «причём во второй раз результат был куда лучше».

«Сейчас нам, возможно, придётся сделать это вновь. Есть здесь те, кто хотел бы, чтобы я ещё раз пошёл на выборы?» — приводит РИА Новости его слова на митинге в Северной Каролине.

Отмечается, что официального старта предвыборной кампании Трампа не прозвучало.

Ранее Трамп сообщил, что самой большой угрозой для США являются политики внутри страны.

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