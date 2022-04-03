Трамп назвал политиков внутри страны самой большой угрозой для США
«Самая большая угроза для нас исходит не снаружи, а от больных и радикальных политиков, которые, зная или не зная, хотят уничтожить нашу страну», — приводит РИА Новости слова Трампа на митинге в штате Мичиган.
По его словам, эта угроза более серьёзная для США, чем Россия и КНР.
Он призвал участников митинга вернуть контроль над конгрессом на промежуточных выборах в 2022 году.
Ранее Трамп заявил, что страна стоит у порога экономического кошмара.