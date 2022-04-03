Трамп назвал политиков внутри страны самой большой угрозой для США

Самой большой угрозой для США являются политики внутри страны, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

«Самая большая угроза для нас исходит не снаружи, а от больных и радикальных политиков, которые, зная или не зная, хотят уничтожить нашу страну», — приводит РИА Новости слова Трампа на митинге в штате Мичиган.

По его словам, эта угроза более серьёзная для США, чем Россия и КНР.

Он призвал участников митинга вернуть контроль над конгрессом на промежуточных выборах в 2022 году.

Ранее Трамп заявил, что страна стоит у порога экономического кошмара.