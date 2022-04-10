Ливийская военная комиссия «5+5» заявила о приостановке работы

Ливийская военная комиссия «5+5» объявила о приостановке работы и обвинила действующего главу правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамида Дбейбу в создании препятствий для её деятельности.

Как пишет РИА Новости, в заявлении военной комиссии сказано, что Дбейба препятствовал её работе после получения вотума доверия от Палаты представителей (парламента Ливии) и нарушил своё обещание не баллотироваться на выборах.

Комиссия также обвинила главу ПНЕ Ливии в отказе передавать власть правительству Фатхи Башаги, которое было утверждено парламентом.

18 января специальный советник Генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс заявила, что международному сообществу очень важно поощрять ливийцев к сохранению установившегося спокойствия в стране.