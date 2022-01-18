В ООН заявили о важности поощрения ливийцев к сохранению мира в стране
- AFP
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Об этом она сказала РИА Новости.
«Для международного сообщества очень важно поощрять ливийцев к сохранению этого спокойствия. В прошлом месяце в Бенгази прошла… встреча генерала Хафтара с бывшим главой МВД Фатхи Башагой. Так что те, кто напрямую воевал друг с другом, могут сидеть и мирно обсуждать будущее страны», — заявила Уильямс.
Она подчеркнула, что противоборствующие в Ливии политики могут сами разрешить свои разногласия.
В октябре сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал вывести все иностранные силы из Ливии поэтапно и синхронно.