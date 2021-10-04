Лавров призвал вывести все иностранные силы из Ливии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал вывести все иностранные силы из Ливии поэтапно и синхронно.
Лавров призвал вывести все иностранные силы из Ливии
  • Reuters

«Затронули тему вывода всех неливийских вооружённых групп и воинских подразделений из страны. У нас позиция ясная: эта мера должна осуществляться поэтапно и синхронизированно по времени», — приводит РИА Новости слова Лаврова на брифинге по итогам переговоров с МИД Египта. 

При выводе иностранных сил из Ливии необходимо избежать риска нарушения существующего баланса сил, благодаря которому в стране уже более года поддерживается перемирие, пояснил Сергей Лавров.

В понедельник, 4 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Египта Самихом Шукри. RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.

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