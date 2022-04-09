Сербия планирует купить у Турции беспилотники Bayraktar

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Сербия планирует купить у Турции беспилотники Bayraktar, сообщил сербский президент Александр Вучич по результатам учений «Огненный щит».
Сербия планирует купить у Турции беспилотники Bayraktar
  • © Muhammed Enes Yildirim/Anadolu Agency via Getty Images

«Мы будем усиливать свою вертолётную авиацию, а также увеличивать число беспилотников. Я просил в разговоре с Эрдоганом два дня назад Bayraktar и получил обещание, что мы вне очереди получим возможность купить турецкие Bayraktar», — сказал президент, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Александр Вучич в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил новый договор на поставки газа из России в Сербию.

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