В Сербии заявили об обсуждении Путиным и Вучичем нового договора на поставки газа

Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил новый договор на поставки газа из России в Сербию.

«Президенты Вучич и Путин констатировали, что долгосрочный договор на поставки газа, который был у Сербии, истекает 31 мая этого года и необходимо в кратчайшие сроки начать разговоры о цене, объёмах и других условиях поставок в Сербию этого важного энергоносителя», — цитирует РИА Новости сообщение администрации сербского лидера.

В Кремле заявили, что лидеры двух стран подтвердили «обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-сербского стратегического партнёрства, расширение торгово-экономических связей, в том числе в сфере энергетики».

В конце марта Вучич заявил, что решение об оплате поставок газа из России в рублях создаёт Сербии много новых проблем. Сербский лидер добавил, что Болгария, через газотранспортную систему которой идёт российский газ в Сербию и Венгрию, уже заявляла о нежелании оплачивать газ из России в рублях.