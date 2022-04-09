В Google объяснили блокировку YouTube-канала «Дума ТВ» санкциями

В пресс-службе американской корпорации Google заявили, что блокировка YouTube-канала «Дума ТВ» на видеохостинге YouTube связана с санкциями.

Об этом компания сообщила агентству Интерфакс.

«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и правилах торговли. Если мы обнаружим, что учётная запись нарушает «Условия обслуживания», мы примем соответствующие меры», — сказали в пресс-службе в ответ на вопрос о причинах блокировки канала.

Ранее сообщалось, что Google заблокировал аккаунт телеканала «Дума ТВ» на видеохостинге YouTube.

Позднее Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к заблокированному аккаунту телеканала «Дума ТВ» на видеохостинге YouTube.