В Google объяснили блокировку YouTube-канала «Дума ТВ» санкциями

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В пресс-службе американской корпорации Google заявили, что блокировка YouTube-канала «Дума ТВ» на видеохостинге YouTube связана с санкциями.
В Google объяснили блокировку YouTube-канала «Дума ТВ» санкциями
  • Gettyimages.ru
  • © Future Publishing

Об этом компания сообщила агентству Интерфакс.

«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и правилах торговли. Если мы обнаружим, что учётная запись нарушает «Условия обслуживания», мы примем соответствующие меры», — сказали в пресс-службе в ответ на вопрос о причинах блокировки канала.

Ранее сообщалось, что Google заблокировал аккаунт телеканала «Дума ТВ» на видеохостинге YouTube.

Позднее Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к заблокированному аккаунту телеканала «Дума ТВ» на видеохостинге YouTube.

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