В Google объяснили блокировку YouTube-канала «Дума ТВ» санкциями
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Об этом компания сообщила агентству Интерфакс.
«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и правилах торговли. Если мы обнаружим, что учётная запись нарушает «Условия обслуживания», мы примем соответствующие меры», — сказали в пресс-службе в ответ на вопрос о причинах блокировки канала.
Ранее сообщалось, что Google заблокировал аккаунт телеканала «Дума ТВ» на видеохостинге YouTube.
Позднее Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к заблокированному аккаунту телеканала «Дума ТВ» на видеохостинге YouTube.