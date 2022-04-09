Экс-президент США Клинтон заявил, что предлагал Ельцину и Путину членство России в НАТО

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Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что предлагал российским государственным лидерам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность членства России в НАТО.

В своей колонке для Atlantic он отметил развитие взаимоотношений между альянсом и Россией в 1990-е годы.

«Всё это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чём я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — заявил Клинтон.

Экс-глава государства также назвал ложными утверждения о том, что США пытались изолировать Россию и не уважали её, но признал, что НАТО расширялась на восток несмотря на возражения со стороны Москвы.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил ошибки в отношениях с Россией.

Он добавил, что санкции ЕС лягут «тяжёлым бременем на российскую экономику».

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