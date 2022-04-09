В США ограничили экспорт ряда товаров в Россию и Белоруссию на фоне ситуации на Украине

Короткая ссылка
В Минторге США приняли решение расширить ограничения на экспорт ряда товаров в Россию и Белоруссию на фоне ситуации на Украине.

«США расширяют для них (России и Белоруссии. — RT) требования на наличие лицензии, в соответствии с правилами регулирования экспорта, на все наименования товаров из перечня по экспортному контролю», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

В список вошло около сотни наименований разных категорий товаров, среди которых — ядерные и химические вещества, установки и оборудование, удобрения, электроника и т.д.

Ранее замминистра финансов США Адевале Адейемо в интервью телеканалу CNN заявил, что приоритетными целями санкций станут аэрокосмическая и морская промышленность России.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден подписал законы о приостановке торговых отношений с Россией и запрете импорта российских энергоносителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить