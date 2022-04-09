В США ограничили экспорт ряда товаров в Россию и Белоруссию на фоне ситуации на Украине

В Минторге США приняли решение расширить ограничения на экспорт ряда товаров в Россию и Белоруссию на фоне ситуации на Украине.

«США расширяют для них (России и Белоруссии. — RT) требования на наличие лицензии, в соответствии с правилами регулирования экспорта, на все наименования товаров из перечня по экспортному контролю», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

В список вошло около сотни наименований разных категорий товаров, среди которых — ядерные и химические вещества, установки и оборудование, удобрения, электроника и т.д.

Ранее замминистра финансов США Адевале Адейемо в интервью телеканалу CNN заявил, что приоритетными целями санкций станут аэрокосмическая и морская промышленность России.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден подписал законы о приостановке торговых отношений с Россией и запрете импорта российских энергоносителей.