Уилла Смита отстранили от участия в мероприятиях киноакадемии США на 10 лет

Американская киноакадемия на десять лет отстранила актёра Уилла Смита от участия в своих мероприятиях и их посещения из-за инцидента на церемонии вручения премии «Оскар» в конце марта.

«Сегодня правление приняло решение на десять лет, начиная с 8 апреля 2022 года, запретить господину Смиту посещение всех мероприятий и программ киноакадемии как лично, так и в виртуальном формате», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы профессионального объединения.

Отмечается, что соответствующие меры распространяются не только на церемонию вручения премии «Оскар», но и другие мероприятия.

Ранее Уилл Смит на церемонии «Оскар» ударил ведущего Криса Рока, который подшутил над его женой.

Американская киноакадемия сообщила, что начала расследование инцидента.

Впоследствии актёр объявил об уходе из Академии кинематографических искусств и наук США.