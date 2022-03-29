Американская киноакадемия начала расследование инцидента с Уилом Смитом на «Оскаре»

Американская киноакадемия сообщила, что начала расследование инцидента с Уилом Смитом, ударившим комика Криса Рока на церемонии вручения премии «Оскар»

В академии осудили действия Смита.

«Мы начали официальное расследование инцидента и изучим возможные дальнейшие действия и последствия в соответствии с собственными правилами, стандартами и законами Калифорнии», — приводит заявление пресс-службы киноакадемии CNN.

Ранее кинокритик, телеведущий Давид Шнейдеров выразил мнение, что «Оскар» 2022 года запомнится скандалом с актёром Уиллом Смитом.

Уилл Смит на церемонии «Оскар» ударил ведущего Криса Рока, который пошутил над его женой.