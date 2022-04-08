В Пентагоне заверили, что США не намерены отправлять войска в Финляндию и Швецию

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что власти Соединённых Штатов в настоящее время не занимаются планированием размещения своих войск в Финляндии и Швеции на случай их вступления в НАТО.
В Пентагоне заверили, что США не намерены отправлять войска в Финляндию и Швецию
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«Не идёт никакого планирования относительно нового военного присутствия США в этих странах», — сказал Кирби в ходе брифинга. Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, чтобы говорить об этом, требовалось бы, чтобы Финляндия и Швеция были в процессе вхождения в НАТО, но сейчас они «не на этом этапе».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс найдёт способы «относительно быстро» принять Финляндию и Швецию в состав альянса, если эти страны захотят стать членами организации. 

Главы МИД стран Североатлантического альянса договорились расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией, которые будут принимать участие во всех встречах блока.

В свою очередь, финский президент Саули Ниинистё заявил, что подача заявки на вступление Финляндии в НАТО на фоне ситуации на Украине может обострить ситуацию в Европе.

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