В Пентагоне напомнили, что размещение Patriot в Словакии носит временный характер

Короткая ссылка
Размещение американского ЗРК Patriot в Словакии взамен переданной Украине системы ПВО С-300 является временной мерой, подчеркнули в Пентагоне.
В Пентагоне напомнили, что размещение Patriot в Словакии носит временный характер
  • globallookpress.com

«Размещение Patriot является временной мерой, наряду с которой мы продолжаем сотрудничать со Словакией над выработкой долгосрочного решения, которое будет для неё наиболее подходящим», — сказал журналистам представитель военного ведомства США.

Он добавил, что сторонам пока не удалось выработать такого решения, пишет РИА Новости.

8 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил об отправке зенитного ракетного комплекса Patriot в Словакию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить