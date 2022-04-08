В Пентагоне напомнили, что размещение Patriot в Словакии носит временный характер

Размещение американского ЗРК Patriot в Словакии взамен переданной Украине системы ПВО С-300 является временной мерой, подчеркнули в Пентагоне.

«Размещение Patriot является временной мерой, наряду с которой мы продолжаем сотрудничать со Словакией над выработкой долгосрочного решения, которое будет для неё наиболее подходящим», — сказал журналистам представитель военного ведомства США.

Он добавил, что сторонам пока не удалось выработать такого решения, пишет РИА Новости.

8 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил об отправке зенитного ракетного комплекса Patriot в Словакию.