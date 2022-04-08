Кандидат в президенты Франции Ле Пен выступила против эмбарго на энергоресурсы из России

Лидер «Национального объединения», кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступает против санкций в отношении сырья и энергоресурсов из России, запрет на импорт которых приведёт к росту платежей для французов.

Об этом она сообщила в эфире France info.

При этом Ле Пен отметила, что согласна с санкционной политикой.

«Единственное, чего я не хочу, — это санкций против сырья, которые будут иметь тяжёлые последствия для французов и остального мира», — сказала кандидат в президенты.

Ле Пен добавила, что она против всего того, что «спровоцирует рост платежей для французов».

«Мой приоритет — это французы и их покупательная способность», — заявила политик.

В начале февраля Ле Пен заявила, что в случае её избрания президентом страна покинет НАТО, чтобы Францию «больше не могли втянуть в чужие конфликты».

Первый тур выборов президента Франции пройдёт 10 апреля. Второй намечен на 24 апреля.