В ФРГ назначили уполномоченного по стабилизации Gazprom Germania

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Германский регулятор, под управление которого перешла Gazprom Germania, учредил должность уполномоченного по делам стабилизации деятельности компании в дополнение к действующему руководству.

«Федеральное сетевое агентство, будучи попечителем Gazprom Germania, приняло сегодня решение назначить для компании в дополнение к действующему руководству генеральное уполномоченное лицо. Оно будет поддерживать руководство Gazprom Germania в ходе дальнейшей стабилизации компании и её дочерних фирм», — говорится в сообщении агентства.

Уполномоченным станет менеджер Эгберт Лэге, который работал в правлении E.ON Ruhrgas и E.ON Global Commodities.

1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и во всех принадлежащих ей активах.

Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под попечительское управление Gazprom Germania.

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