В МИД России заявили, что поставки оружия НАТО на Украину ведут к затягиванию конфликта

Поставки вооружения НАТО на Украину ведут к затягиванию конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Продолжая обеспечивать Украину дополнительным вооружением, альянс ведёт дело к затягиванию конфликта», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Захарова добавила, что НАТО поддерживает веру Киева «в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей Украины».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса усилят военную поддержку Украины.