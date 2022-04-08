В МИД России заявили, что поставки оружия НАТО на Украину ведут к затягиванию конфликта
- AFP
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«Продолжая обеспечивать Украину дополнительным вооружением, альянс ведёт дело к затягиванию конфликта», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Захарова добавила, что НАТО поддерживает веру Киева «в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей Украины».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса усилят военную поддержку Украины.