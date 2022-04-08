Словакия тайно поставила на Украину комплекс С-300
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По информации словацких СМИ, тайная отправка системы заняла два дня.
В сообщении говорится, что Минобороны Словакии сначала переместило С-300 ближе к восточной границе, а затем направило на Украину.
При этом премьер Словакии Эдуард Хегер 8 апреля подтвердил передачу Украине С-300.
«Могу подтвердить, что Словакия на основе просьбы Украины о помощи при самообороне... в качестве дара передала Украине систему ПВЛ С-300», — цитирует его заявление в соцсетях РИА Новости.
Ранее Лавров заявил, что Россия не допустит передачи советских С-300 из других стран Украине.