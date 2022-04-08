Словакия тайно поставила на Украину комплекс С-300

Словакия тайно передала Украине зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом информирует портал Noviny.

По информации словацких СМИ, тайная отправка системы заняла два дня.

В сообщении говорится, что Минобороны Словакии сначала переместило С-300 ближе к восточной границе, а затем направило на Украину.

При этом премьер Словакии Эдуард Хегер 8 апреля подтвердил передачу Украине С-300.

«Могу подтвердить, что Словакия на основе просьбы Украины о помощи при самообороне... в качестве дара передала Украине систему ПВЛ С-300», — цитирует его заявление в соцсетях РИА Новости.

Ранее Лавров заявил, что Россия не допустит передачи советских С-300 из других стран Украине.