В МИД России выразили возмущение осквернением мемориала советским воинам в Болгарии
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«Возмущены новым актом вандализма в отношении мемориала советским воинам в Болгарии. Преступники осквернили памятник-захоронение в городе Добрич, где упокоились около 50 красноармейцев, отдавших свои жизни ради освобождения Европы от нацизма», — отмечается в тексте.
Захарова добавила, что данное преступление «вписывается в «мейнстрим» русофобии, культивируемой властями государств НАТО и Евросоюза».
Ранее посольство России направило МИД Германии ноту протеста с требованием устранить последствия осквернения памятника советским воинам-освободителям в парке Берлина.