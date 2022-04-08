В МИД России выразили возмущение осквернением мемориала советским воинам в Болгарии

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МИД России возмущён осквернением мемориала советским воинам в болгарском городе Добрич и требует от властей Болгарии провести расследование инцидента. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
В МИД России выразили возмущение осквернением мемориала советским воинам в Болгарии
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«Возмущены новым актом вандализма в отношении мемориала советским воинам в Болгарии. Преступники осквернили памятник-захоронение в городе Добрич, где упокоились около 50 красноармейцев, отдавших свои жизни ради освобождения Европы от нацизма», — отмечается в тексте.

Захарова добавила, что данное преступление «вписывается в «мейнстрим» русофобии, культивируемой властями государств НАТО и Евросоюза».

Ранее посольство России направило МИД Германии ноту протеста с требованием устранить последствия осквернения памятника советским воинам-освободителям в парке Берлина.

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