США ввели санкции против производителя алмазов «АЛРОСА»

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Минфин США ввёл санкции в отношении российской группы алмазодобывающих компаний «АЛРОСА».

Об этом сообщается в лицензии ведомства.

Минфин предписал физическим и юридическим лицам США завершить все финансовые операции с компанией до 7 мая 2022.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты запретили импорт из России товаров из её «характерных секторов экономики»: ввоз морепродуктов, алкоголя, в том числе водки, а также непромышленных алмазов.

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников прокомментировал в беседе с RT решение США прекратить импорт морепродуктов, водки и алмазов из России.

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