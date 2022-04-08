Блинкен: власти США следят на развитием событий после стрельбы в Тель-Авиве

Администрация США поддерживает контакты с властями Израиля и следит за развитием событий после стрельбы в центре Тель-Авива, в результате которой погибли два человека. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы внимательно следим за развитием событий и продолжим поддерживать регулярные контакты с нашими израильскими партнёрами, вместе с ними мы решительно противостоим терроризму и насилию, которым нет оправдания», — говорится в заявлении Блинкена на сайте Госдепа.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате стрельбы в центре Тель-Авива, четверо из числа пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Силы безопасности Израиля ведут поиски открывшего стрельбу.