Блинкен: власти США следят на развитием событий после стрельбы в Тель-Авиве
«Мы внимательно следим за развитием событий и продолжим поддерживать регулярные контакты с нашими израильскими партнёрами, вместе с ними мы решительно противостоим терроризму и насилию, которым нет оправдания», — говорится в заявлении Блинкена на сайте Госдепа.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате стрельбы в центре Тель-Авива, четверо из числа пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Силы безопасности Израиля ведут поиски открывшего стрельбу.