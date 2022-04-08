Блинкен: власти США следят на развитием событий после стрельбы в Тель-Авиве

Короткая ссылка
Администрация США поддерживает контакты с властями Израиля и следит за развитием событий после стрельбы в центре Тель-Авива, в результате которой погибли два человека. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы внимательно следим за развитием событий и продолжим поддерживать регулярные контакты с нашими израильскими партнёрами, вместе с ними мы решительно противостоим терроризму и насилию, которым нет оправдания», — говорится в заявлении Блинкена на сайте Госдепа.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате стрельбы в центре Тель-Авива, четверо из числа пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Силы безопасности Израиля ведут поиски открывшего стрельбу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить