Премьер Израиля Беннет: полиция разыскивает устроившего стрельбу в центре Тель-Авива
«Силы безопасности преследуют террориста, который устроил смертельную бойню в Тель-Авиве. Где бы он ни был, мы его достанем. А каждый, кто прямо или косвенно ему помогал, заплатит за это», — написал Беннет в Twitter.
Он также выразил соболезнования семьям погибших.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате стрельбы в центре Тель-Авива, четверо из числа пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии.