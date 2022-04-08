Премьер Израиля Беннет: полиция разыскивает устроившего стрельбу в центре Тель-Авива

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Силы безопасности Израиля ведут поиски устроившего стрельбу в центре Тель-Авива. Об этом заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет.

«Силы безопасности преследуют террориста, который устроил смертельную бойню в Тель-Авиве. Где бы он ни был, мы его достанем. А каждый, кто прямо или косвенно ему помогал, заплатит за это», — написал Беннет в Twitter.

Он также выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате стрельбы в центре Тель-Авива, четверо из числа пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии.

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