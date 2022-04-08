Власти Германии выделят федеральным землям €2 млрд для помощи украинским беженцам
«Мы выделим общую сумму в €2 млрд в этом году. Из них €500 млн предназначены местным властям, чтобы гарантировать их дополнительные расходы, связанные с размещением (беженцев. — RT)», — приводит слова Шольца РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты готовы выделить дополнительно свыше $1 млрд на финансирование гуманитарной помощи для Украины.
До этого американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США выделят более $186 млн на гуманитарную помощь и поддержку беженцев с Украины.