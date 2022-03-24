США готовы выделить более $1 млрд на гуманитарную помощь для Украины

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Соединённые Штаты готовы выделить дополнительно свыше $1 млрд на финансирование гуманитарной помощи для Украины, сообщает пресс-служба Белого дома.
США готовы выделить более $1 млрд на гуманитарную помощь для Украины
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Предполагается, что финансирование пойдёт на обеспечение продовольствия, крова, воды, лекарств и «других форм помощи».

«Мы также объявляем о дополнительном финансировании демократии и прав человека в размере $320 млн для Украины и её соседей», — добавляется в заявлении.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США выделят более $186 млн на гуманитарную помощь и поддержку беженцев с Украины.

До этого президент США Джо Байден подписал бюджет до конца 2022 года. Документ включает оказание гуманитарной и военной помощи Украине в размере $13,6 млрд.

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