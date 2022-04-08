Канада планирует выделить Украине дополнительную военную помощь в размере около $400 млн

Короткая ссылка
Власти Канады намерены выделить около $400 млн на оказание военной помощи Украине в 2022—2023 годах. Об этом говорится в проекте национального бюджета на 2022 финансовый год.

«В бюджете на 2022 год предлагается предусмотреть дополнительные $500 млн (около $400 млн США. — RT) в 2022—2023 годах для оказания дальнейшей военной помощи Украине», — говорится в тексте документа.

Уточняется, что выделенные средства будут направлены на поставки Киеву как летального, так и нелетального вооружения.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо анонсировал новые поставки Украине партии летального вооружения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить