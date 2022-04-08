Канада планирует выделить Украине дополнительную военную помощь в размере около $400 млн

Власти Канады намерены выделить около $400 млн на оказание военной помощи Украине в 2022—2023 годах. Об этом говорится в проекте национального бюджета на 2022 финансовый год.

«В бюджете на 2022 год предлагается предусмотреть дополнительные $500 млн (около $400 млн США. — RT) в 2022—2023 годах для оказания дальнейшей военной помощи Украине», — говорится в тексте документа.

Уточняется, что выделенные средства будут направлены на поставки Киеву как летального, так и нелетального вооружения.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо анонсировал новые поставки Украине партии летального вооружения.