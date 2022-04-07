В МИД заявили о киберагрессии США против России

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Соединённые Штаты ведут киберагрессию против России, обвинения в адрес Москвы в атаках в информационном пространстве — очередной пример пропагандистской риторики американской администрации. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.
В МИД заявили о киберагрессии США против России
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey Shulgin

«С сожалением констатируем, что правительство США не первый раз пытается списать собственные внутри- и внешнеполитические просчёты на некие происки «русских», безосновательно утверждает, что подрыв безопасности в информационном пространстве «выгоден Москве», — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что цель пропагандисткой риторики Вашингтона ясна: через дискредитацию Российской Федерации и её политики по укреплению международной информационной безопасности прикрыть развязанную киберагрессию против Москвы.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявил, что США в рамках диалога по кибербезопасности ультимативно и бездоказательно требовали от Москвы признать, что российская власть якобы управляет хакерами.

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