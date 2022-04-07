США ультимативно требовали от России взять ответственность за якобы управление хакерами
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Об этом он сказал в интервью «Российской газете».
«Ультимативно требовали признать бездоказательным факт управляющего воздействия российской власти на хакерские структуры и взять на себя одностороннее обязательство положить конец их преступной деятельности», — заявил Храмов.
Он добавил, что, по утверждению представителей США, только так можно получить «благословение» Вашингтона на последующую совместную работу с выходом на достижение договорённостей.
Ранее Храмов заявил, что Соединённые Штаты в одностороннем порядке закрыли канал связи с Россией по вопросам кибербезопасности.