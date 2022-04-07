Совбез сообщил об одностороннем закрытии США канала связи с Россией по кибербезопасности

Соединённые Штаты в одностороннем порядке закрыли канал связи с Россией по вопросам кибербезопасности. Об этом сообщил замсекретаря российского Совбеза Олег Храмов.

Он отметил, что Вашингтон и Москва обменялись списками объектов критически важной информационной инфраструктуры обеих стран.

«Однако сейчас Белый дом уведомил нас о том, что в одностороннем порядке выходит из переговорного процесса и закрывает канал связи», — заявил Храмов в интервью «Российской газете».

Ранее в Госдепартаменте США объявили о начале работы нового структурного подразделения, специализирующегося на вопросах деятельности киберпространства.