В Ватикане заявили о возможности встречи Папы Римского и патриарха Кирилла
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«Встреча с патриархом Кириллом была запланирована, была запущена определённая программа, папа продолжает эту подготовку», — цитирует РИА Новости Паролина.
По его словам, проведение встречи на нейтральной территории является основным условием.
Кардинал отметил, что на данный момент «пока ничего не решено».
В январе Папа Римский Франциск во время проповеди на площади Святого Петра предложил провести День молитвы за мир в связи с ситуацией вокруг Украины.