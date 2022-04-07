В Ватикане заявили о возможности встречи Папы Римского и патриарха Кирилла

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Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что встреча Папы Римского Франциска с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом может пройти на нейтральной территории.
В Ватикане заявили о возможности встречи Папы Римского и патриарха Кирилла
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«Встреча с патриархом Кириллом была запланирована, была запущена определённая программа, папа продолжает эту подготовку», — цитирует РИА Новости Паролина.

По его словам, проведение встречи на нейтральной территории является основным условием.

Кардинал отметил, что на данный момент «пока ничего не решено».

В январе Папа Римский Франциск во время проповеди на площади Святого Петра предложил провести День молитвы за мир в связи с ситуацией вокруг Украины.

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