В Ватикане заявили о возможности встречи Папы Римского и патриарха Кирилла

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что встреча Папы Римского Франциска с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом может пройти на нейтральной территории.

«Встреча с патриархом Кириллом была запланирована, была запущена определённая программа, папа продолжает эту подготовку», — цитирует РИА Новости Паролина.

По его словам, проведение встречи на нейтральной территории является основным условием.

Кардинал отметил, что на данный момент «пока ничего не решено».

В январе Папа Римский Франциск во время проповеди на площади Святого Петра предложил провести День молитвы за мир в связи с ситуацией вокруг Украины.