Лукашенко рассчитывает на встречу с Папой Римским

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на личную встречу с Папой Римским Франциском, он поздравил его с годовщиной торжественного начала понтификата.
Лукашенко рассчитывает на встречу с Папой Римским
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По словам белорусского президента, история взаимодействия Минска и Ватикана и деятельности Римско-католической церкви в Белоруссии — яркое подтверждение того, что диалогом и доверием можно решать любые вопросы.

«Согласен с вами, что единственным правомерно существующим барьером может быть только барьер против ненависти и несправедливости, угроз и навязывания чужой воли. Надеюсь, что в ближайшее время мы лично обсудим эти и другие темы», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

В январе Папа Римский Франциск во время проповеди на площади Святого Петра предложил провести День молитвы за мир в связи с ситуацией вокруг Украины.

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