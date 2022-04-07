Глава МИД Румынии выступил за обновление стратегической концепции НАТО

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Необходимо обновить стратегическую концепцию НАТО, приведя её в соответствие с сегодняшней ситуацией. Об этом заявил глава румынского МИД Богдан Ауреску.
Глава МИД Румынии выступил за обновление стратегической концепции НАТО
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

«Нам нужна новая стратегическая концепция, соответствующая сегодняшней реальности — ухудшившейся из-за российской агрессии на Украине ситуации в области безопасности», — цитирует ТАСС Ауреску.

Он подчеркнул, что в этом документе «следует чётко указать, что Россия представляет собой главную угрозу безопасности альянса».

Министр также добавил, что в новой стратегической концепции должно также быть отражено укрепление позиции сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс найдёт способы «относительно быстро» принять Финляндию и Швецию в состав альянса, если эти страны захотят стать членами организации. 

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