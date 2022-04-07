Координатор русской школы в Португалии рассказала о волне русофобии и буллинга

Координатор русской школы в португальском городе Албуфейра Виктория Перемитина в стриме RT «Летучка» рассказала о волне русофобии и буллинга в отношении русскоязычных детей.

По её словам, в адрес школы стали поступать угрозы, оскорбления от проживающих в городе радикальных украинцев.

Она отметила, что представители учреждения были вынуждены обратиться в полицию и выставить патруль у входа в школу.

«На нас посыпались гневные угрозы, комментарии, в частности, на нашей странице русской школы: «Будем сдирать шкуры с детей», «Пора покупать топор, работы непочатый край». Сегодня новый комментарий: «Давно вы не горели», — сказала она.

Ранее уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что российское ведомство готовит доклад о русофобской кампании за рубежом.