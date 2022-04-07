Глава МИД Бразилии допустил возможность возобновления дипотношений с Венесуэлой

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Глава МИД Бразилии Карлос Франса допустил возможность возобновления дипотношений с Венесуэлой при выполнении определённых условий.

Об этом он сказал в ходе заседания парламентской комиссии по внешним связям.

«Сейчас, когда США изучают возможность сделать исключение по вопросу об эмбарго на экспорт венесуэльской нефти, мне кажется, мы можем попробовать пересмотреть вопрос дипломатических отношений», — цитирует его ТАСС.

По его мнению, от нормализации отношений Бразилия только выиграет.

Министр заявил, что условием нормализации должен стать сигнал со стороны венесуэльских властей «о том, что будет расширена свобода СМИ, что могут выйти на свободу политзаключённые, что будет обеспечена реальная приверженность свободным выборам и демократии». 

Также Франса отметил негативное влияние антироссийских санкций на мировые цепочки поставок продовольствия и сырья.

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