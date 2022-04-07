Эксперт Чжан заявил, что США стремятся разделить и ослабить Россию

Придерживаясь логики Холодной войны, Соединённые Штаты до сих пор пытаются разделить и ослабить Россию. Об этом заявил декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй.

Власти США стремятся спровоцировать идеологическую конфронтацию с Россией, написал Чжан в статье для издания Huánqiú Shíbào.

Он отметил, что Вашингтон посредством НАТО пытается «устранить» Россию в политическом, экономическом, культурном и идеологическом измерениях, пытаясь повторить сценарии Холодной войны.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что попытки США сдержать Китай и Россию и оказать на них давление успехом не увенчаются.

Финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о влиянии геополитики на состояние рубля.