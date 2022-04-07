Посол Антонов назвал санкции против Сбербанка и Альфа-банка прямым ударом по россиянам
«Безостановочные санкционные выпады администрации демонстрируют истинные стремления США. Пример — ограничения против Сбербанка и Альфа-банка, где большинство россиян хранят свои сбережения. Это прямой удар по населению России, простым гражданам», — заявил Антонов, его слова приводятся в сообщении посольства в Telegram.
Он подчеркнул, что новые рестрикции Соединённых Штатов наносят ущерб мировой экономике и подрывают возможности зарубежных партнёров по взаимовыгодному сотрудничеству с Россией.
США стремятся «запятнать репутацию России», которая продолжает своевременно выполнять свои долговые обязательства, заключил Антонов.
6 апреля Белый дом объявил, что США вводят блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.
В Сбербанке заверили, что новые санкции США не окажут существенного влияния на его работу и обслуживание россиян.