Посол Антонов назвал санкции против Сбербанка и Альфа-банка прямым ударом по россиянам

Санкции США против Сбербанка и Альфа-банка являются прямым ударом по гражданам России. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Безостановочные санкционные выпады администрации демонстрируют истинные стремления США. Пример — ограничения против Сбербанка и Альфа-банка, где большинство россиян хранят свои сбережения. Это прямой удар по населению России, простым гражданам», — заявил Антонов, его слова приводятся в сообщении посольства в Telegram.

Он подчеркнул, что новые рестрикции Соединённых Штатов наносят ущерб мировой экономике и подрывают возможности зарубежных партнёров по взаимовыгодному сотрудничеству с Россией.

США стремятся «запятнать репутацию России», которая продолжает своевременно выполнять свои долговые обязательства, заключил Антонов.

6 апреля Белый дом объявил, что США вводят блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

В Сбербанке заверили, что новые санкции США не окажут существенного влияния на его работу и обслуживание россиян.