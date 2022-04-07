NYT: среди стран НАТО существуют разногласия по вопросу дальнейших отношений с Россией

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Среди стран Североатлантического альянса сохраняются разногласия относительно дальнейших отношений с Россией. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на западных чиновников.

Отмечается, что Польша и прибалтийские страны выступают за полный разрыв отношений с Москвой.

При этом Франция, Германия и Турция заявляют о небходимости сохранения контактов взаимодействия с Россией.

Ранее глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что некоторые страны НАТО не готовы разрывать все связи с Россией.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что у Москвы нет контактов с Североатлантическим альянсом

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