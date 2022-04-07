NYT: среди стран НАТО существуют разногласия по вопросу дальнейших отношений с Россией
Отмечается, что Польша и прибалтийские страны выступают за полный разрыв отношений с Москвой.
При этом Франция, Германия и Турция заявляют о небходимости сохранения контактов взаимодействия с Россией.
Ранее глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что некоторые страны НАТО не готовы разрывать все связи с Россией.
В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что у Москвы нет контактов с Североатлантическим альянсом.