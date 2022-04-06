В Люксембурге заявили, что некоторые страны НАТО не готовы разрывать все связи с Россией

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Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что в НАТО существуют страны, которые не готовы разрывать все связи с Россией.
В Люксембурге заявили, что некоторые страны НАТО не готовы разрывать все связи с Россией
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«В НАТО есть страны, которые хотят полностью забыть о сотрудничестве с Россией, разорвать его. Но есть и страны — и моя относится к ним, — которые считают, что тут нужно быть осторожными», — приводит ТАСС его слова по прибытии на встречу министров иностранных дел стран НАТО.

Ассельборн отметил, что вопрос предоставления наступательного оружия Украине является темой отдельных стран альянса и координации по данной тематике в настоящий момент нет.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что у Москвы нет контактов с Североатлантическим альянсом

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