В Люксембурге заявили, что некоторые страны НАТО не готовы разрывать все связи с Россией

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что в НАТО существуют страны, которые не готовы разрывать все связи с Россией.

«В НАТО есть страны, которые хотят полностью забыть о сотрудничестве с Россией, разорвать его. Но есть и страны — и моя относится к ним, — которые считают, что тут нужно быть осторожными», — приводит ТАСС его слова по прибытии на встречу министров иностранных дел стран НАТО.

Ассельборн отметил, что вопрос предоставления наступательного оружия Украине является темой отдельных стран альянса и координации по данной тематике в настоящий момент нет.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что у Москвы нет контактов с Североатлантическим альянсом.